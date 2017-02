Feu vert des avions émiratis aux passagers visés par le décret Trump

Après Air France, des compagnies aériennes émiratis, notamment Emirates et Etihad Airways, ont confirmé qu'ils embarqueraient après une suspension provisoire des passagers à destination des États-Unis qui étaient visés par le décret « Sur la protection de la nation contre l'entrée de terroristes étrangers aux États-Unis». Cette mesure avait été prise par le président américain pour contrer la menace terroriste. L'accueil de réfugiés a été également suspendu.

« L'autorisation dépendra, bien sûr, du contrôle effectué par des mandataires des États-Unis comme c'était le cas avant le décret du 27 janvier », a annoncé le représentant de la compagnie Etihad à l'agence d'information Reuters.

La compagnie aérienne Qatar Airways a également confirmé qu'elle allait embarquer des ressortissants des sept pays à majorité musulmane visés par le décret sur l'immigration.

© AFP 2016 ERIC PIERMONT Air France embarque de nouveau plusieurs passagers visés par le décret Trump

Afin de contrer la menace terroriste aux États-Unis, Donald Trump a signé vendredi 27 janvier un décret intitulé « Sur la protection de la nation contre l'entrée de terroristes étrangers aux États-Unis ». Le document interdit pendant trois mois l'entrée sur le sol américain de ressortissants de sept pays musulmans, à savoir l'Irak, l'Iran, la Libye, la Somalie, le Soudan, la Syrie et le Yémen. Le décret suspend par ailleurs l'accueil de réfugiés sur le territoire américain pendant 120 jours et bloque pour un délai indéterminé l'accueil de réfugiés en provenance de Syrie.

Commentant ce décret, le ministre émirati des Affaires étrangères, le cheikh Abdallah Ben Zayed Al-Hahyane, a affirmé ne rien avoir contre cette décision de l'administration américaine de limiter l'immigration en provenance de certains pays. Il a également précisé qu'il ne pensait pas que ce décret pouvait être dirigé contre l'islam, d'autant plus que la mesure porte un caractère provisoire.

Le 3 février, un juge fédéral de Seattle a ordonné la suspension au niveau national du décret de Donald Trump. Ce dernier a qualifié cette décision de «ridicule».

