Trump respecte Poutine et appelle à coopérer avec la Russie

Dans une interview accordée à la chaîne Fox News, le président américain Donald Trump a déclaré que les États-Unis avaient tout intérêt à coopérer avec la Russie, tout en soulignant qu'il ne savait pas encore s'il s'entendra de son côté avec son homologue russe.

« Le président Trump a déclaré qu'il respectait le président Poutine. Cependant, cela ne veut pas dire qu'ils vont s'entendre », relate la chaîne en vue de la publication de l'interview en question.

« À mon avis, il serait mieux de s'entendre avec la Russie, que de ne pas s'entendre. Au cas où la Russie nous aiderait à lutter contre le groupe terroriste État islamique en particulier et contre le terrorisme islamique à l'échelle mondiale, ce serait une bonne chose. Est-ce que nous nous entendrons? J'en n'ai pas la moindre idée », a fait remarquer le président.

© Sputnik. John Trast LNR et DNR demandent à Poutine et Trump de faire pression sur Kiev pour arrêter la guerre

Rappelons que pendant leur première conversation, tenue samedi dernier, les présidents russe et états-unien ont annoncé leur volonté de travailler en commun afin de stabiliser et de développer les relations bilatérales sur une base constructive et mutuellement avantageuse, le tout sur un pied d'égalité.

Les deux chefs d'État ont convenu d'entretenir des contacts personnels réguliers et de charger les diplomates d'examiner la date et le lieu de leur future rencontre.

