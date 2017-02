Londres désormais dans le viseur des terroristes?

© AP Photo/ Alastair Grant L’ambassade russe à Londres convainc la BBC de falsification de faits

La possibilité que le groupe terroriste Daech (État islamique, EI) perpètre une attaque dans la capitale britannique est plus élevée que jamais, a confié au journal Daily Mail le maire de Londres, Sadiq Khan.

« Si on prend en considération d'autres grandes villes, telles que Berlin, Istanbul, Paris, on se rend à l'évidence que les villes d'une importance internationale constituent une cible de prédilection des terroristes », a-t-il rappelé, tout en soulignant qu'il « devenait de plus en plus difficile d'assurer la sécurité dans la capitale britannique ».

Selon lui, les responsables des entités antiterroristes britanniques supposent que la possibilité d'une attaque terroriste dans le pays n'est qu'une « question de temps ».

Au demeurant, poursuit-il, la police et les services de sécurité ont réussi à prévenir plusieurs attaques, bien que la tactique des terroristes n'ait de cesse d'évoluer et de s'améliorer progressivement.



D'après le maire, alors qu'auparavant la menace terroriste provenait principalement de personnes se rendant dans le pays, la situation qu'on observe de nos jours s'est renversée: désormais, ce sont de jeunes Britanniques radicalisés par le biais d'Internet qui représentent le plus grand danger pour la sécurité du pays.

« On ne peut pas nier le fait que Daech se serve d'Internet pour radicalises nos jeunes », a conclu M. Khan.

