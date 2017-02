Google devra transmettre des mails hébergés à l’étranger aux autorités US

Violation des libertés individuelles ou nouvelles mesures de sécurités? La justice américaine a ordonné à Google de transmettre des courriels stockés sur ses serveurs étrangers au Bureau fédéral des enquêtes (FBI), en cas de mandat judiciaire.

Comme l'explique Reuters, la décision a été prise par le juge magistrat Thomas Rueter et vise à permettre aux services de sécurité américains d'examiner le contenu des courriels dans le cadre d'enquêtes nationales sur la fraude.

« Bien que l'extraction des données hébergées dans de nombreux centres informatiques étrangers puisse potentiellement être considérée comme une intrusion dans la vie privée, la violation réelle de la vie privée se produit au moment de la révélation (des informations, ndlr) aux États-Unis », a indiqué M. Rueter.

En réaction à ces mesures, Google a déclaré samedi dans un communiqué qu'il envisageait de faire appel du jugement.

