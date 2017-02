Le Japon ne participera pas aux opérations contre Daech

Le Japon exclut la possibilité d'une participation de ses militaires à des opérations contre le groupe terroriste Daech (ou État islamique), a déclaré la ministre de la Défense Tomomi Inada, commentant la visite à Tokyo du chef du Pentagone James Mattis.

« En ce qui concerne la lutte contre Daech, nos unités de Force d'autodéfense n'y participeront pas. Le premier ministre (Shinzo Abe) en a déjà parlé, et notre position n'a pas changé », a-t-elle indiqué.

© REUTERS/ Toru Hanai Le Japon refuse de rejoindre la coalition US contre Daech

Selon Mme Inada, en cas d'aggravation de la situation en mer de Chine méridionale, des navires de la Force maritime d'autodéfense japonaise n'y seront pas dépêchés . Dans le même temps, Tokyo et Washington envisagent de « faire face aux tentatives de changer l'état des choses en mer de Chine méridionale ».

En mars 2016, une loi sur l'extension des pouvoirs de la Force d'autodéfense est entrée en vigueur au Japon. Le document permet aux militaires du royaume — pour la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale — de participer à des hostilités pour défendre les « forces amicales », même si le Japon n'est pas menacé.

