Dialogue avec Washington: Moscou prêt à faire son bout de chemin

La Russie est prête à faire son bout de chemin pour restaurer les relations avec Washington, qui ont essuyé un coup dur sous la présidence de Barack Obama, a indiqué le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov dans une interview pour le magazine autrichien Profil.

Moscou, selon lui, suit attentivement les déclarations de Donald Trump sur la Russie. « La position qu'il a formulée sur la nécessité de construire un dialogue normal entre nos deux pays nous donne un certain espoir quant à un développement positif des relations bilatérales », a-t-il affirmé.

« Nous sommes prêts à faire notre bout de chemin vers l'assainissement des relations avec les États-Unis, a souligné le ministre. Nous n'y sommes pour rien dans leur dégradation au cours de ces dernières années, résultat d'actions ciblées de l'administration précédente à Washington ».

« De notre côté, nous avons toujours été ouverts au développement d'une coopération prévisible fondée sur des principes d'égalité de droits, de respect mutuel et de respect des intérêts d'autrui », a-t-il ajouté.

De grands efforts mutuels seront nécessaires pour surmonter les dégâts causés par l'administration Obama aux relations russo-américaines, estime M. Lavrov.

C'est la coordination des efforts en matière de lutte antiterroriste qui sera particulièrement importante, a fait ressortir le ministre.

