Éclaboussé par le scandale des courriels, David Beckham fait son mea culpa

Quand David Beckham appelle à jouer pour Europe United

L'ancien milieu de terrain de Manchester United et de l'Angleterre, David Beckham, a confirmé l'authenticité des messages personnels publiés récemment sur Internet par le groupe de hackers Football Leaks, écrit le journal The Mirror, citant une source dans l'entourage du sportif.

De son propre aveu, l'ancien footballeur en a écrit quelques-uns dans le feu de l'action, alors que d'autres ont été modifiés par les hackers. Il a également indiqué que le titre de chevalier ne l'intéressait pas tant que cela et qu'il envisageait malgré tout de continuer sa coopération avec l'Unicef.

David Beckham été mis en cause vendredi par une enquête publiée notamment par le site d'informations français Mediapart.

Selon l'enquête du consortium, qui s'inscrit dans le cadre des Football Leaks, Beckham a rechigné à engager son propre argent dans le fonds humanitaire « Fonds 7 », dont il était censé être le principal contributeur, et s'est servi de la cause humanitaire comme d'un « tremplin pour ses affaires personnelles ».

« David Beckham se sert de l'Unicef, dont il est l'ambassadeur itinérant, pour accroître sa notoriété, façonner son image et faire fructifier ses affaires », a écrit Mediapart. Les Football Leaks affirment en outre que Beckham « rêve d'être anobli », un privilège qui lui est refusé en raison de « démêlés fiscaux ».

Le porte-parole de David Beckham a vivement réagi en dénonçant une « histoire basée sur des informations obsolètes sorties de leur contexte », provenant « d'emails piratés et falsifiés » et donnant au final une « image délibérément inexacte » de la situation.

Refusant de commenter les accusations développées à partir de ces courriels, l'Unicef (Fonds des Nations unies pour l'enfance) s'est de son côté dit « extrêmement fière » de son partenariat avec David Beckham.

