Un écolier US se fait rosser pour avoir porté sa casquette Trump

Sa casquette rouge, au fameux slogan de la campagne de Donald Trump « Rendre à l'Amérique sa grandeur », a coûté cher à ce gamin de 12 ans. Dans l'État américain du Missouri, un débat politique entre des écoliers a tourné à la bagarre, raconte la chaîne News 4.

À l'origine de la polémique qui a farouchement opposé les adolescents, le projet du mur à la frontière avec le Mexique dont Donald Trump a récemment lancé la construction. Lorsque leur bus scolaire roulait aux alentours de Saint-Louis, les écoliers débattaient violemment de cette initiative. Or, les opposants à cette mesure ne se sont pas limités aux arguments…

Dès que les écoliers ont remarqué la casquette arborant le slogan de campagne du nouveau président américain, le débat a dérapé et la discussion en est très vite venue aux mains: les adolescents se sont mis d'abord à pousser puis battre le garçon qui la portait.

Commentant cette situation, la mère de l'écolier a avoué que lorsqu'elle avait permis à son fils de mettre la casquette, elle ne s'attendait pas à une réaction aussi violente de la part des autres enfants.

« En tant que parent, je suis profondément inquiète », a-t-elle confié.

« C'est comme si mon fils avait servi d'exemple, c'était une situation délicate, elle était politiquement chargée », poursuit la femme.

Suite à l'incident, l'administration de l'école a annoncé que la situation a fait l'objet d'une enquête et que toutes les personnes impliquées « ont fait face aux conséquences ».

