Caméras piratées avant l'investiture de Trump: des suspects arrêtés à Londres

Quelques jours seulement avant la prise de fonction du nouveau président américain, le réseau de caméras de surveillance de Washington a été attaqué par des pirates qui ont réussi à en bloquer l'enregistrement. Sur les 187 caméras installées à Washington, pas moins de 123 étaient dans l'impossibilité d'enregistrer des images. Dans le même temps, 48 heures de vidéosurveillance, entre le 12 et le 15 janvier 2017, ont été perdues.

Selon le Telegraph, dans le cadre de l'investigation, les forces de l'ordre ont interpellé un Britannique âgé de 50 ans dans son domicile dans le sud de Londres. Une ressortissante suédoise qui se trouvait avec lui dans sa maison a également été arrêtée, indique le quotidien.

L'Agence nationale contre le Crime (NCA) s'est abstenue de tout commentaire sur le sujet, l'enquête étant toujours en cours. Les intéressés ont quant à eux été libérés sous caution jusqu'au mois d'avril.

