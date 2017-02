Trump sur les USA: «nous avons beaucoup d’assassins»

Dans une interview accordée à la chaîne de télévision américaine Fox News, et qui sera diffusée dimanche, Donald Trump a riposté aux critiques du journaliste Bill O'Reilly à l'encontre de la Russie.

Selon le président américain, même aux États-Unis « il y a beaucoup d'assassins ».

« Nous avons beaucoup d'assassins. Que pensez-vous? Notre pays est-il si innocent? » a indiqué Donald Trump.

© REUTERS/ Rebecca Cook Ils protestent contre le décret Trump mais ont soutenu le bombardement des pays musulmans

L'extrait vidéo a été coupé avant que le président américain ne poursuive son raisonnement.

© REUTERS/ Jonathan Ernst Obama bientôt jugé comme criminel de guerre?

Il ne faut pas oublier que des centaines de milliers de personnes ont été tuées dans les guerres déclenchées par les États-Unis pour imposer la démocratie: les opérations militaires en Afghanistan et en Irak, le bombardement de la Libye, la guerre de six ans pour le changement de régime en Syrie et le soutien à la destruction saoudienne du Yémen. Selon un sondage récent, en 2016, des forces spéciales américaines ont été déployées dans 138 pays, soit 70 % des pays du monde.

Les guerres du XXIe siècle, lancées sous Georges W. Bush et élargies sous Barack Obama, ont tué plus d'un million de personnes et chassé des millions de personnes de leurs foyers, ce qui a provoqué le pire désastre de réfugiés depuis la Seconde Guerre mondiale.

