Six chasseurs russes offerts par Moscou arriveront en Serbie d’ici mai 2017

Les six MiG-29 que Moscou a offerts fin décembre à Belgrade regagneront le territoire serbe d'ici fin avril. Comme l'a fait savoir dimanche le ministère serbe de la Défense, les chasseurs feraient l'objet de travaux d'entretien et de modernisation avant de rejoindre les forces de la défense aérienne, annonce l'agence serbe Tanjug.

«Les travaux de maintenance et de modernisation des six MiG appartenant aux Forces aérospatiales russes, ainsi que ceux des quatre chasseurs dont dispose la Serbie, seront menés par les experts russes à l'usine aéronautique "Moma Stanoïlovitch" aux côtés de nos spécialistes», a annoncé le ministère serbe de la Défense.

«Les travaux d'entretien et de modernisation coûteront à la Serbie 185 millions d'euros», indique Tanjug qui cite le ministère.

Selon l'agence, les militaires serbes envisagent que les travaux seront terminés d'ici fin 2017 et que les chasseurs seront alors mis à la disposition de la 204e brigade des forces aérospatiales.

© Sputnik. Evgeny Biyatov La Biélorussie offre à la Serbie des chasseurs et des systèmes de missiles

Fin décembre, le chef du gouvernement serbe Aleksandar Vucic a annoncé, à l'issue d'une rencontre avec le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou, que Moscou remettrait à Belgrade six chasseurs MiG-29 ainsi que 30 chars Т-72С et 30 blindés.

Suite à cette décision, la Biélorussie a elle-aussi promis d'offrir à la Serbie 12 affûts automoteurs de systèmes de missiles Bouk et huit chasseurs MiG-29, à condition que Belgrade prenne à sa charge leur entretien et les travaux de modernisation.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »