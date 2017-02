Des milliers de communistes manifestent dans les rues de Beyrouth

Les élections parlementaires doivent se tenir au Liban au mois de mai. Le jour suivant, on envisage d'organiser un vote sur la loi de la majorité. Cette loin qui a été adoptée dans les années 60, permet à ceux qui ont obtenu la majorité des votes de faire leur entrer au parlement.

Les partisans du Parti communiste, de leur côté, exigent que les places au sein du parlement soient réparties proportionnellement pour que les députés indépendants aient aussi la possibilité d'entrer au parlement.

« Nous sommes à la veille des élections parlementaires. Aujourd'hui, les dirigeants du pays déforment les lois sur les élections dans leurs propres intérêts pour rester au pouvoir selon le principe confessionnel en essayant de partager le Liban en petites parties », a expliqué au correspondant de Sputnik le membre du département politique Omar Dib.

« Selon leurs lois, le choix de la majorité annule automatiquement l'opinion des autres. Nous voulons que les élections se tiennent selon le principe de la proportionnelle, pour que les Libanais choisissent tous les députés et pas selon le principe confessionnel qui veut que dans tous les recoins du pays chaque confession choisisse le sien. Nous croyons que ces élections peuvent servir de base pour des changements positifs au sein du régime actuel ».

D'après les données officielles, environ 3 000 citoyens ont pris part à la manifestation. Les manifestants se sont rassemblés dans la rue de Saint Michel avant de se diriger vers la place centrale de la ville. Les participants scandent des slogans anti-gouvernementaux et brandissent des drapeaux rouges et des affiches. La plupart de ceux qui sont sortis dans les rues sont des jeunes, mais aussi des familles avec enfants.

Selon un officier de la police libanaise, la manifestation est organisée légalement et se déroule dans le calme. Actuellement, aucune violation n'est pas constatée.

Les dernières élections parlementaires au Liban ont eu lieu en 2009 suite auxquelles les parlementaires ont à deux reprises prolongé leur mandat sans organiser d'élections législatives.

En automne 2015, des manifestations avec la participation de plusieurs millions de personnes se sont déroulées à Beyrouth en raison de la crise politique qui traversait alors le pays. Des centaines de manifestants ainsi que des policiers avaient été blessés.

