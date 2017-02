Pékin apportera son aide à la restauration de la Syrie

Pour aider la Syrie, chaque contribution compte. La Chine tend la main aux Syriens et s'engage à faire son apport dans l'amélioration de la situation humanitaire dans ce pays pris dans l'étau du conflit. Ainsi, Pékin a signé ce dimanche deux accords qui prévoient une aide désintéressée à la Syrie dans le cadre d'une coopération technique et économique, annonce l'agence chinoise Xinhua.

Le document a été signé par l'ambassadeur chinois en Syrie et le chef du département d'État syrien de planification et de coopération internationale.

L'ambassadeur chinois a pour sa part exprimé l'espoir que cette démarche permettra de réduire les effets de la crise économique et humanitaire à laquelle le peuple syrien fait face.

Selon l'agence syrienne Sana, le montant des accords s'élève à 16 millions de dollars. Les détails des documents n'ont pas été dévoilés.

