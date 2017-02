Israël retarde la démolition de neuf maisons d'une colonie en Cisjordanie

La Cour suprême d'Israël a repoussé dimanche au 5 mars la démolition des maisons de neuf familles d'une colonie de Cisjordanie décidée par un tribunal en 2015.

© REUTERS/ Baz Ratner Israël valide la construction de 3.000 nouveaux logements en Cisjordanie

Les colons avaient antérieurement demandé un délai de trois mois, le temps que la construction de leurs nouvelles maisons soit achevée, a annoncé l'agence AFP se référant au ministère israélien de la Justice.

Jeudi, la police israélienne a affronté la résistance de colons radicaux qui refusaient d'évacuer Amona, une colonie dite « sauvage », c'est-à-dire illégale aux yeux du droit israélien qui reconnaît les autres colonies.

Le 1er février, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a annoncé que le gouvernement israélien avait validé la construction de 3 000 nouveaux logements en Cisjordanie.

Le parlement israélien examinera lundi en deuxième et troisième lectures (la dernière) un texte visant à légaliser des milliers de logements de colons en Cisjordanie.

En décembre 2016, le Conseil de sécurité de l'Onu a demandé à Israël de cesser les implantations dans les territoires palestiniens et à Jérusalem-Est, dans une résolution rendue possible par la décision des États-Unis de ne pas utiliser leur droit de veto.

© AFP 2016 Ahmad Gharabli Israël applique la «politique Trump» à ses frontières depuis des décennies

Les États-Unis se sont abstenus alors qu'ils avaient toujours soutenu Israël jusqu'ici sur ce dossier extrêmement sensible. Les 14 autres membres du Conseil ont voté en faveur de ce texte initialement proposé par l'Égypte.

La résolution 2334 votée le vendredi 23 décembre exhorte Israël à « cesser immédiatement et complètement toute activité de colonisation en territoire palestinien occupé, dont Jérusalem-Est », affirmant par ailleurs que les colonies israéliennes « n'ont pas de valeur juridique » et sont « dangereuses pour la viabilité d'une solution à deux États ».

