En Syrie, 32 localités libérées de Daech depuis janvier

Au cours de ces dernières 24 heures, les troupes gouvernementales syriennes ont nettoyé des terroristes de Daech deux nouvelles agglomérations de sorte qu'à présent, le total des localités libérées depuis le 1er janvier s'élève à 32, annonce dimanche, dans un communiqué, le Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie.

© AFP 2016 George Ourfalian En Syrie, le cessez-le-feu désormais observé dans 1.140 localités

« Le nombre de localités libérées depuis le 1er janvier par les troupes gouvernementales syriennes des djihadistes de l'État islamique s'élève à 32 », lit-on sur le site du ministère russe de la Défense.

On apprend par ailleurs qu'au cours de ces dernières 24 heures, 145,5 km2 de territoires syriens sont passés sous le contrôle du gouvernement. Dans l'ensemble, depuis le 1er janvier 2017, 1 167,8 km2 ont été libérés.

Selon le Centre russe pour la réconciliation, lors des dernières 24 heures, trois nouveaux accords ont été conclus sur l'adhésion au régime de cessez-le-feu avec les localités d'Ain Terma et de Djisrein dans la province de Damas et l'agglomération de Bahdarmu al-Tahta, dans la province de Lattaquié. Le nombre de localités syriennes où le cessez-le-feu est observé à présent se chiffre actuellement à 1 195.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »