Moscou dément les infos sur la mort de militaires russes en Syrie

Tous les militaires russes déployés en Syrie sont en bonne santé, contrairement aux informations diffusées par la chaîne de télévision Al-Jazeera, a annoncé dimanche le porte-parole du ministère russe de la Défense Igor Konachenkov.

« Les informations de la chaîne de télévision qatarie Al-Jazeera selon lesquelles des soldats russes auraient été tués en Syrie sont une nouvelle intox… Tous les soldats russes déployés en Syrie sont sains et saufs et remplissent leurs fonctions », a indiqué le général Konachenkov.

Selon le ministère, Al-Jazeera, qui a annoncé dimanche que l'explosion d'un véhicule militaire près de Lattaquié, en Syrie, aurait fait cinq morts parmi les soldats russes, a déjà diffusé de fausses informations par le passé.

« Il est dommage que cette chaîne de télévision de langue arabe diffuse des intox comme celle-ci », a ajouté M. Konachenkov.

Propriété du Qatar, Al-Jazeera prend ouvertement le côté des opposants au pouvoir de Damas, ou se conforme à l'idéologie de cette monarchie du Golfe. La chaîne a eu recours à maintes reprises à de flagrantes désinformations, allant de la diffusion de nouvelles sur la tenue de vastes manifestations au centre de Damas — alors qu'elles ne s'y tenaient pas — aux interviews de personnes qui ne cachent pas leur soutien à l'opposition et dont la neutralité est illusoire.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »