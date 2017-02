Onu: Kiev doit verser les pensions de retraite à tous les habitants du Donbass

Les Nations unies sont sérieusement préoccupées par la cessation du versement des allocations et des pensions de retraite à des personnes déplacées internes et habitants des territoires ukrainiens qui échappent au contrôle de Kiev, a déclaré dimanche le coordinateur pour l'aide humanitaire de l'Onu en Ukraine, Neal Walker.

Moscou appelle Kiev à empêcher le blocus économique du Donbass

« Nous insistons sur l'exercice du droit de tous les citoyens de toucher les allocations sociales et ce, indépendamment de l'endroit où ils habitent », a souligné M. Walker dans une interview accordée à l'édition ukrainienne « Zerkalo nedeli ».

Auparavant, Valeria Loutkovskaïa, déléguée aux droits de l'homme de la Rada suprême (parlement ukrainien), a indiqué que l'opération militaire menée dans le Donbass ne justifiait aucunement la suspension du paiement des pensions aux habitants locaux, et que l'État ukrainien était obligé de verser les allocations sociales à tous les retraités, y compris à ceux qui ne peuvent pas quitter les territoires qui ne se trouvaient pas sous le contrôle de Kiev.

Donbass: à quand la paix?

Kiev a cessé de verser les pensions et autres prestations sociales aux habitants des républiques populaires autoproclamées de Lougansk (LNR) et de Donetsk (DNR), annonçant qu'il ne renouvèlerait ces paiements qu'après le retour de ces territoires sous le contrôle du gouvernement ukrainien.

