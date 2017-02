Une déclaration sur les tirs contre l’ambassade russe à Damas bloquée à l’Onu

Les membres du Conseil de sécurité de l'Onu n'ont pas réussi dimanche à se mettre d'accord sur un projet de déclaration condamnant les tirs contre l'ambassade russe à Damas, a appris Sputnik d'une source diplomatique.

Le projet de déclaration soumis par Moscou a été « bloqué par les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Ukraine », d'après les médias russes.

Le ministère russe des Affaires étrangères a antérieurement condamné les attaques au mortier effectuées par les terroristes contre l'ambassade de Russie en Syrie les 2 et 3 février derniers. Selon le ministère, « les tirs venaient du quartier de Jobar contrôlé par les terroristes ».

Un projectile a explosé sur le territoire de la mission diplomatique, entre un bâtiment administratif et plusieurs blocs d'habitation, l'autre est tombé à 20 mètres de l'entrée principale de l'ambassade. L'attaque n'a pas fait de victimes, mais a causé des dégâts matériels.

Les délégations américaine, britannique et ukrainienne ont déjà essayé de bloquer un projet de déclaration russe condamnant les tirs contre l'ambassade de Russie à Damas. Fin octobre, la délégation des États-Unis a appelé à éliminer toute mention du groupe terroriste Front al-Nosra d'un texte proposé par Moscou. « Les Britanniques et les Ukrainiens ont maladroitement fait le jeu des Américains », avait annoncé à l'époque la représentation permanente de la Russie auprès de l'Onu.

Trois semaines plus tard, le Conseil de sécurité de l'Onu a condamné de nouveaux tirs contre l'ambassade russe en Syrie qui ont fait des dégâts importants.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »