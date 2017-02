Khalifa Haftar: une alliance antiterroriste Libye-Russie-USA est la bienvenue

La Libye est prête à s'allier avec la Russie et les États-Unis afin de lutter contre le terrorisme, a déclaré le commandant de l'Armée nationale libyenne Khalifa Belqasim Haftar dans un entretien au Journal du dimanche.

Le commandant de l'Armée nationale libyenne Khalifa Belqasim Haftar en est certain, le terrorisme sera vaincu très bientôt et cela ne prendra pas beaucoup de temps.

© REUTERS/ Maxim Shemetov Le maréchal libyen Khalifa Belqasim Haftar visite le porte-avions russe Amiral Kouznetsov

En parlant des liens entre la Libye et la Russie, le maréchal a évoqué les relations historiques entre les deux pays qui jouent un rôle primordial et qui « comprennent naturellement des contrats et des accords » qui les lient.

« Nous espérons aussi de la Russie qu'elle participe à la levée de l'embargo injuste qui nous est imposé. »

« Ce pays s'est déclaré prêt à nous aider, nous lui demandons aujourd'hui de réactiver les contrats d'armement pour nous aider à nous débarrasser des terroristes. Si la Russie nous ouvre les bras, nous n'hésiterons pas à accepter », a-t-il souligné, cité par le rfi.fr.

Il a également fait remarquer que la Libye espérait que les États-Unis participeraient eux aussi à la levée de l'embargo ainsi qu'« à la lutte contre le terrorisme si l'on en croit ce qu'a déclaré M. Trump » :

« Nous sommes un des premiers pays à espérer qu'il se dressera pour la levée de l'embargo et le soutien à l'Armée nationale libyenne dans son combat contre le terrorisme en Libye. »

L'homme fort de la Libye a ensuite annoncé la volonté du pays de s'allier avec les deux pays dans le cas de leur rapprochement :

« Nous étions très contents lorsque nous avons entendu que le Parti républicain était déterminé à combattre le terrorisme. Si les États-Unis et la Russie se rapprochent pour éradiquer le terrorisme, nous serrerons la main aux deux pays ».

© AFP 2016 Vasily MAXIMOV Moscou: le général Haftar doit faire partie de la nouvelle direction libyenne

Rappelons que le mercredi 11 janvier, le commandant de l'Armée nationale libyenne Khalifa Belqasim Haftar est monté à bord du porte-avions de la Marine russe Amiral Kouznetsov et a discuté de la lutte contre le terrorisme au Moyen-Orient lors d'une visioconférence avec le ministre russe de la Défense, Sergei Choïgou.

