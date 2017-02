Trump à propos de sa présidence: «Tout cela donne l’impression d’être irréel»

© REUTERS/ Gleb Garanich La guerre dans le Donbass pour motiver Trump à subventionner Kiev

À en croire Donald Trump, le sentiment d'irréalité ne le quitte pas depuis qu'il a traversé le seuil de la Maison Blanche. Au demeurant, le président compte s'en défaire sous peu, beaucoup de travail devant être accompli.

« Au lendemain (de mon investiture, ndlr), je suis entré dans la Maison Blanche et j'ai appréhendé à quel point cela était incroyable », a-t-il confié aux journalistes de la chaîne Fox News.

« Tout cela donne l'impression d'être irréel. Cependant, il est indispensable de la surmonter: nous avons toujours beaucoup de travail à accomplir », a-t-il souligné.

À peine arrivé à la Maison Blanche, le président Trump avait ébranlé les alliés européens en prônant une ligne plus souple vis-à-vis de Moscou et en remettant en cause l'engagement de Washington, vieux de près de 70 ans, envers une alliance qu'il a qualifiée « d'obsolète » et de fardeau injuste pour le contribuable américain.

Dans une interview sur Fox News, le président américain a expliqué dans quel domaine il aimerait particulièrement se mettre d'accord avec la Russie: « Si la Russie nous aide dans le combat contre (le groupe) État islamique (…) et contre le terrorisme islamique à travers le monde, c'est une bonne chose. »

Donald Trump a demandé au Pentagone de lui fournir, d'ici la fin février, un plan pour accélérer la campagne contre le groupe Daech, qui n'a que trop traîné en longueur selon lui.

