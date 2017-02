Trump voudrait «enfoncer un coin» entre la Russie et l'Iran

L'équipe de Donald Trump cherche à détruire l'alliance militaire et diplomatique entre la Russie et l'Iran, annonce le Wall Street Journal (WSJ), se référant à des représentants de l'administration ainsi qu'à des fonctionnaires européens et arabes.

« S'il y a une possibilité d'enfoncer un coin entre la Russie et l'Iran, nous sommes prêts à l'examiner », a déclaré un représentant de l'équipe présidentielle.

Selon les sources du journal, la nouvelle stratégie mise au point par l'administration permettra d'équilibrer « les serments apparemment contradictoires d'améliorer les relations avec la Russie » faits par Donald Trump et les tentatives agressives de Washington de défier l'Iran, qui est un allié clé de Moscou au Proche-Orient.

Selon un interlocuteur du WSJ, les États-Unis « ne se font pas d'illusions » concernant leurs relations avec Moscou et Vladimir Poutine. Toutefois, Washington est loin de penser que la Russie représente une menace pour son existence, comparable à celle qui émanait de l'URSS. Aussi, Donald Trump vise-t-il en premier lieu à endiguer l'Iran.

Le journal souligne que la stratégie décrite ci-dessus n'explique pas les « signaux contradictoires » envoyés à Moscou par Donald Trump et son entourage et qui suscitent la préoccupation de nombreux alliés des États-Unis.

La réaction de Moscou à cet article ne s'est pas faite à attendre.

« Moscou qualifie les publications du WSJ au sujet de la Russie et de l'Iran de spéculations infondées et de tentatives d'envenimer les relations entre les États-Unis et la Russie », a déclaré aux journalistes le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Riabkov.

