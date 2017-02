Que dirait Moscou si Trump rencontrait Porochenko avant Poutine?

Le Kremlin voir d'un bon œil la possibilité d'une rencontre entre le nouveau chef de la Maison Blanche et le président ukrainien. Sur fond d'escalade dans le Donbass, Moscou espère que le rendez-vous contribuera à un règlement pacifique de la crise.

« Si la rencontre contribue au règlement de ce conflit intérieur ukrainien, nous serons heureux », a répondu M. Peskov à la question de savoir quelle serait l'attitude de Moscou si Donald Trump rencontrait Piotr Porochenko avant Vladimir Poutine.

Évoquant la situation dans le Donbass, qui s'est considérablement dégradée ces derniers temps, Dmitri Peskov a en outre tenu à souligner qu'il s'agissait d' « un conflit purement intérieur » entre des régions de l'Ukraine et a insisté sur le fait que la Russie n'était pas partie du conflit.

Le porte-parole du Kremlin a également ajouté que Moscou n'était « en droit de commenter les priorités d'aucun autre pays en termes de politique extérieure, y compris des États-Unis ».

