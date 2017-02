Le Kremlin trouve inacceptables les paroles d'un journaliste de Fox News sur Poutine

© AFP 2016 Brendan Smialowski Trump sur les USA: «Nous avons beaucoup d’assassins»

Dans une interview accordée dimanche dernier à la chaîne de télévision américaine Fox News, Donald Trump a réitéré son respect envers Vladimir Poutine. En réponse, le journaliste Bill O'Reilly a critiqué le président russe, le traitant d'«assassin».

Le reportage a provoqué la réaction du Kremlin, qui désormais réclame des excuses de la part du journaliste, selon le porte-parole du président russe, Dmitri Peskov.

« Nous considérons ces paroles du journaliste de Fox News comme inacceptables, offensantes, et nous préférerions que des excuses soient adressées au président russe de la part d'un diffuseur aussi respecté », a déclaré Dmitri Peskov.

Face à la réaction du journaliste qui a accusé Poutine d'être « un assassin », Trump a répondu qu'il y avait « beaucoup d'assassins », même aux États-Unis.

« Nous avons également de nombreux assassins. Que pensez-vous? Pensez-vous vraiment que notre pays soit si innocent? » a ajouté le président américain.

