Le déploiement du THAAD en Corée du Sud, signe de l'imminence d'une guerre nucléaire?

Dans le cadre de son voyage chez ses alliés en Asie du Nord-Est, James Mattis a visité la Corée du Sud. Il a promis à son homologue sud-coréen Han Min-koo de réaliser « une dissuasion élargie avec l'application d'un large éventail des capacités des États-Unis » par le biais du déploiement du THAAD (système de missiles anti-balistiques américain). Cette décision a provoqué une réaction négative de la Russie et de la Chine, ce système antimissile pouvant être utilisé contre elles. Les deux pays ont marqué leur opposition à cette décision et se sont mis d'accord sur des contre-mesures.

© Photo. US Missile Defense Agency La Chine contre le déploiement du bouclier antimissile US en Corée du Sud

Dans leur déclaration commune, la Russie et la Chine appellent à « faire preuve de retenue afin d'éviter des actions qui pourraient mener à l'escalade de la tension ». Dans le même temps, le déploiement du THAAD comme d'autres mesures des États-Unis et de la République coréenne, telles que les exercices militaires, mènent vraiment à une escalade de la tension et poussent la Corée du Nord à un développement accéléré de son potentiel militaire, à défaut de guerre.

D'ailleurs, du point de vue de ses capacités techniques, le THAAD représente une protection assez conditionnelle contre une attaque de missiles. On ignore si ce système de défense est capable d'intercepter les missiles balistiques alors que la Corée du Nord possède des missiles beaucoup plus sophistiqués. De plus, le THAAD n'a été testé qu'afin d'intercepter les missiles à portée intermédiaire de type P-17 (Scud-B).

Ensuite, le THAAD aurait 240 antimissiles, alors que l'Armée populaire coréenne a 600 Hwasong-6 (la version perfectionnée du Scud-B) en service, sans compter les missiles avec d'autres modifications. Cela veut dire qu'en cas de guerre, la Corée du Nord pourrait effectuer un tir incessant de missiles tellement puissant que le THAAD ne serait capable d'en intercepter qu'une petite partie.

La Corée du Nord possède également d'autres possibilités pour frapper des cibles sur le territoire de la Corée du Sud, surtout Séoul : l'artillerie à canons, y compris le Koksan, et les systèmes de lance-roquettes multiples d'une portée allant jusqu'à 190 km. Le THAAD est inutile contre ces dispositifs et la Corée du Sud ne possède pas d'autres moyens de protection.

© AFP 2016 Jung Yeon-Je Moscou et Pékin s’entendent pour contrer le système de bouclier antimissile US

Il ne faudrait pas non plus mettre de côté les méthodes insolites de guerre auxquels la Corée du Nord a recours. Par exemple, cette campagne de collecte de feuilles de papier aluminium afin de produire des filets de camouflage qui « brouillent les satellites-espions américains », rendant les objets invisibles.

Il est évident que le but réel de l'installation du système THAAD est la protection des objets militaires américains dans la région et sur le territoire de la République coréenne, surtout au Japon. Ayant installé une protection pour ses forces nucléaires dans ces pays, les Américains commenceraient à faire du chantage aux frappes nucléaires à la Chine, à la Russie et à d'autres pays dans la région qui ne font pas partie de leurs alliés. C'est pourquoi la Russie et la Chine se prononcent contre le déploiement du THAAD en Corée du Sud . Déploiement qui, de toute évidence, pourrait rapprocher d'une guerre nucléaire…

