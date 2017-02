Ukraine: les armes lourdes de l'armée restent sur la ligne de contact

La partie ukrainienne n'a pas pu prouver que les armes lourdes, interdites par les accords de Minsk, avaient été retirées de la ligne de contact avec les combattants de la république populaire autoproclamée de Donetsk (DNR), a déclaré le représentant de la DNR aux négociations de paix Denis Pouchiline, cité par l'agence de Donetsk.

Selon le responsable, la mission de l'OSCE ne dispose d'aucune donnée sur le retrait de l'artillerie ukrainienne dans les endroits prévus par les accords de Minsk.

« De notre côté, on était prêts à fournir les données confirmant que notre matériel se trouve dans les endroits de déploiement permanent déclarés par nous. La partie ukrainienne n'a pas fourni les données similaires concernant son matériel, ce qui veut dire qu'il continue à se trouver sur les positions. Nous avons donc beaucoup de questions à ce sujet », a indiqué le représentant de la DNR.

Auparavant, il a été annoncé que l'armée ukrainienne procède à des pilonnages massifs de villages se trouvant dans le sud de la république populaire autoproclamée de Donetsk.

Le 1er février, le Groupe de contact en vue d'un règlement du conflit dans l'est de l'Ukraine a exigé que les parties en conflit observent la trêve dans le Donbass et retirent avant le 5 février tout matériel de guerre et toutes armes le long de la ligne de contact.

Or, dans les dernières 24 heures, les militaires ukrainiens ont violé le cessez-le-feu plus de 500 fois.

« L'artillerie lourde a pilonné 25 fois, les mortiers de différents calibres 158 fois, les blindés 40 fois, les armes antiaériennes, les lance-grenades, les armes d'infanterie 301 fois », a détaillé un porte-parole du commandement militaire de la république autoproclamée, ajoutant que les militaires ont pilonné les alentours des villes de Gorlovka, d'Iassinovataya, de Dokoutchaevsk ainsi que plusieurs villages situés à la ligne de contact dans le sud du Donbass.

