Bande de Gaza: l'aviation israélienne frappe en représailles les positions du Hamas

L'aviation israélienne a frappé trois positions du Hamas dans la bande de Gaza, ripostant à un tir de missile depuis l'enclave palestinienne, annonce le service de presse de l'armée.

Quelques heures auparavant, un char israélien avait ouvert le feu sur une autre position du Hamas. Toutefois, l'échange de tirs n'a pas fait de victime.

Un projectile tiré de la bande de Gaza s'était auparavant abattu dans une zone non habitée des environs d'Ashkelon (sud d'Israël), a rapporté l'armée israélienne. L'engin n'a fait ni dégâts, ni blessés, a dit l'armée, qui n'a pas précisé la nature du projectile.

« L'armée ne tolérera pas les tirs de roquettes sur des civils et continuera à veiller à la sécurité et la stabilité dans la région », a indiqué le porte-parole de l'armée Peter Lerner.

Des experts israéliens ont calculé qu'en 2016 le nombre de tirs effectués depuis la bande de Gaza a été à son plus bas niveau depuis 11 ans. Selon eux, l'année passée, les terroristes ont tiré 15 missiles, contre 24 en 2015 et 3852 en 2014, l'année du plus grand conflit militaire d'Israël avec des groupes armés palestiniens.

