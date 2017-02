Une hôtesse de l'air sauve la vie d'une jeune fille victime d'un trafic d'humains

En 2011, Shelia Fedrick, une hôtesse de l'air de la compagnie américaine Alaska Airlines, a remarqué en plein vol une adolescente « blonde aux cheveux gras » et décoiffés, qui semblait avoir entre 14 et 15 ans. L'adolescente était assise au dixième rang dans un avion reliant Seattle à San Francisco, près d'un homme plus âgé et très bien habillé. Le contraste entre les deux personnes a alarmé Shelia, raconte NBC News

Afin de lever tous les doutes, Shelia a essayé à plusieurs reprises de parler avec les deux passagers. La jeune fille est restée silencieuse tandis que l'homme répondait aux questions. En outre, il semblait énervé.

Pour éclaircir la situation, Shelia a laissé un message dans les toilettes de l'avion pour la jeune fille. Cette dernière lui a répondu qu'elle avait besoin d'aide.

L'hôtesse de l'air a averti tout de suite le pilote, qui a contacté la police. Quand l'avion a atterri à San Francisco, les autorités étaient présentes au terminal. Ainsi, la vie de la jeune fille a été sauvée.

La volonté de sauver d'autres jeunes filles ou garçons a incité Shelia Fedrick à fonder une école, Airline Ambassadors, où les hôtesses de l'air et les stewards sont entraînés à repérer les victimes et les auteurs potentiels d'un trafic d'êtres humains.

Ainsi, en 2016, les douanes américaines ont arrêté plus de 2 000 trafiquants d'êtres humains et 400 victimes ont été identifiées.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »