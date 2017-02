Lavrov: on n'a jamais établi de lien entre l'Iran et les terroristes

« Jamais l'Iran n'a été convaincu d'entretenir quelque lien que ce soit avec Daech, le Front-al Nosra ou n'importe quelle autre organisation affilée à ces groupes terroristes et figurant sur la liste du Conseil de sécurité de l'Onu », a annoncé ce lundi le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov.

Le chef de la diplomatie russe a ainsi exprimé son désaccord avec les propos tenus plus tôt par l'administration de Donald Trump, qui voit dans l'Iran « l'État terroriste numéro un ».

« L'Iran fait son apport dans la lutte contre Daech, et nous nous prononçons depuis longtemps en faveur de la création d'un front universel pour combattre le terrorisme », a souligné Sergueï Lavrov, qui a rappelé que des détachements armés iraniens agissaient sur le sol syrien à la demande du gouvernement syrien.

« Je suis convaincu que si nous considérons de manière objective les participants potentiels à une coalition de ce type, l'Iran doit certainement en faire partie », a déclaré M. Lavrov.

Interrogé sur la chaîne Fox News ce week-end, Donald Trump avait estimé que l'Iran nourrissait un « mépris total » à l'égard des États-Unis, justifiant ainsi sa décision d'imposer de nouvelles sanctions à la république islamique après un tir de missile balistique auquel elle a procédé.

