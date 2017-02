Assad: la position de l’UE sur la Syrie nuit aux peuples de l’Europe

Les dirigeants de la plupart des pays de l'Union européenne ont soutenu les terroristes dans la crise syrienne et ce, au détriment des intérêts de leurs propres citoyens, a déclaré le président syrien Bachar el-Assad à l'occasion de la réception à Damas d'une délégation de députés belges.

© Sputnik. Mikhail Alaeddine Les députés européens bouleversés par le camp de réfugiés d'Alep

« Dès le début de la crise en Syrie, la plupart des pays européens ont pratiqué une politique illogique. Ainsi, ils se sont isolés et ont perdu toute possibilité d'y jouer un rôle quelconque. Qui plus est, leur comportement a nui aux intérêts de leurs propres peuples en raison du soutien qu'ils ont apporté aux groupes terroristes au détriment du peuple syrien », a indiqué M. Assad, cité par l'agence syrienne SANA.

Et d'ajouter qu'il y avait en Europe des politiciens qui n'agissaient que dans l'intérêt de leurs propres compagnies électorales au mépris des intérêts de leurs propres États, ce qui avait rendu l'idée de l'UE sur la Syrie fort éloignée de la réalité.

© REUTERS/ Jonathan Ernst Donald Trump choisi pour régler la crise syrienne avec Vladimir Poutine?

Le chef de la délégation parlementaire belge Filip Dewinter a assuré pour sa part que la visite des députés belges en Syrie et tout particulièrement à Alep était extrêmement importante et aiderait à fournir une information authentique sur ce qui se passait en Syrie.

