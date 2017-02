Sputnik se procure la liste des voitures utilisées par Daech (Photos)

© REUTERS/ Rodi Said Nouvelle étape de l’opération contre Daech à Raqqa

Récemment, lors de l'opération militaire dans la plaine de Ninive, également connue comme plaine de Mossoul ou plaine de Sinjar, l'armée irakienne a mis la main sur des documents dans un des abris des terroristes. Il s'agissait notamment d'une liste de voitures utilisées par Daech, donnant des détails comme le modèle, la couleur, l'année de fabrication, les caractéristiques, le numéro du moteur ou encore les noms des chauffeurs.

Selon ces documents, publiés par l'agence Sputnik, les voitures les plus populaires parmi les terroristes sont des pick-up, fabriqués entre 1985 et 2012 par des constructeurs comme « Ramassage Double », « Nissan », « Kia ». Ces véhicules sont utilisés par les terroristes à des fins militaires. Ils sont également destinés à transporter du pétrole ou à assurer la logistique des entreprises. En outre, certaines voitures sont réservées aux chefs de Daech.

La liste des voitures utilisées par Daech © Sputnik.

La liste des voitures utilisées par Daech © Sputnik.

La liste des voitures utilisées par Daech © Sputnik. 1 / 3 © Sputnik. La liste des voitures utilisées par Daech

Bien que les terroristes qualifient ces voitures de « trophées », en réalité elles ont été enlevées chez des résidents arrêtés ou des réfugiés locaux. Parfois, ces véhicules appartenaient aux autorités de la ville.

Pourtant, ces derniers temps, plusieurs terroristes ont abandonné les voitures, car ce moyen de transport est devenu trop visible pour les avions. Les djihadistes préfèrent désormais les motos. En particulier, après leur dernière défaite majeure dans la vallée de Ninive, beaucoup d'entre eux ont fui sur leurs motos à l'intérieur de la province et à l'ouest de la région d'Anbar, afin d'éviter les affrontements avec l'armée irakienne.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »