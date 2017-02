Près de 450.000 chrétiens auraient fui le terrorisme en Syrie

© Photo. Vanessa Beeley En Syrie, 32 localités libérées de Daech depuis janvier

Selon les estimations de Sa Béatitude auprès de l'Église grecque-catholique melkite, Grégoire III Laham, environ 450 000 chrétiens ont quitté la Syrie pour fuir les terroristes.

« Selon moi, environ 450 000 chrétiens, y compris des catholiques, des orthodoxes, ainsi que des uniates, ont fui. Cela représente près de 18 confessions. Il s'agit de personnes qui sont parties pour le Liban, certaines se sont aussi installées en Allemagne, d'autres au Canada », a-t-il affirmé lors d'une rencontre avec les parlementaires russes.

Le 6 février, une délégation de parlementaires russe est arrivée en Syrie afin de rencontrer le Parlement syrien et le président du pays, Bachar el-Assad.

Pékin apportera son aide à la restauration de la Syrie

Les députés envisage de discuter les questions concernant l'organisation politique en Syrie, ainsi que s'entretenir avec les représentants des organisations à but non lucratif et les dirigeants des confessions principales.

« Nous avons une large mission humanitaire, qui a notamment pour mission de fournir de l'aide humanitaire, des denrées alimentaires ainsi que des médicaments aux écoles syriennes », a souligné un des représentants de la délégation russe.

