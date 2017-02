Un sous-marin nazi retrouvé près des Açores

Des chercheurs allemands Kirsten et Joachim Jakobsen ont découvert en septembre 2016 un sous-marin nazi U-582 coulé par un contre-torpilleur anglais en 1945 et gisant à une profondeur de 900 mètres près de l'ile Pico, qui fait partie de l'archipel des Açores, a annoncé la fondation Rebikoff-Niggeler.

La découverte faite grâce au submersible Lula100 n'a été annoncée que le 2 février, ceci, afin de marquer le 75e anniversaire du naufrage du sous-marin.0.

© Sputnik. Oleg Lastochkin Des plongeurs russes font une découverte inattendue en mer de Barents

Il y a 75 ans, le U-582 était entré dans le port portugais d'Horta pour faire couler un navire cargo britannique déjà endommagé et prêt à appareiller. Cependant, le U-582 a échoué dans sa tâche : remarqué par le contre-torpilleur Westcott, il a été torpillé après une poursuite au large de l'île Pico. Pour ne pas laisser son bâtiment à l'ennemi, le capitaine a pris la décision de le faire couler. Des 46 membres d'équipage, 42 ont été sauvés et capturés pas les Britanniques.

L'épave du sous-marin abrite depuis un récif corallien, ce qui en fait un objet d'intérêt à la fois historique et biologique, puisque les spécialistes en biologie marine pourraient étudier la façon dont les coraux se développent dans de telles conditions.

Des plongeurs russes ont fait une découverte similaire en juin 2016 en mer de Barents, où ils ont retrouvé l'épave d'un sous-marin nazi U-307, coulé en avril 1945.

