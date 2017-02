La majorité des Afghans veulent bannir les Américains de leur pays

Il s'agit d'un signe de solidarité avec les ressortissants de sept pays à majorité musulmane temporairement interdits d'entrée aux États-Unis par la nouvelle administration US, estime l'un des auteurs de l'étude, Nabi Javid.

Selon lui, sur les 2 561 personnes interrogées par les journalistes de l'agence, près de 60 % ont estimé que l'Afghanistan devait interdire aux Américains d'entrer dans le pays. De son côté, le politologue iranien Pir Mohammad Mollazehi indique que les autorités afghanes « manquent de volonté politique » pour oser une telle démarche.

« Les Américains sont présents militairement en Afghanistan, et des bases de l'Otan y sont implantées (…). En plus, l'Afghanistan est à l'heure actuelle largement dépendant des États-Unis et a besoin de l'assistance économique apportée par les États-Unis et les pays européens. Même le budget annuel du pays, qui comprend les salaires des fonctionnaires, des employées des forces de l'ordre et des militaires, est essentiellement financé par les États-Unis », explique l'interlocuteur de l'agence.

Toujours d'après l'expert iranien, du point de vue de la population afghane, la présence des Américains dans le pays « ne peut pas être justifiée », car ils ont échoué à « y apporter la paix et la stabilité ».

« Cependant, il ne faut pas oublier le Pacte de sécurité signé par l'Afghanistan et les États-Unis, qui prévoit le stationnement des militaires US et qui restera en vigueur jusqu'en 2025. De ce fait, il est peu probable que de tels souhaits du peuple afghan soient mis en œuvre par les autorités du pays », conclut-il.

