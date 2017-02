La présidente du parlement syrien accuse de mensonge les délégations européennes

Après avoir visité la Syrie, la plupart des délégations étrangères en fournissent par la suite des informations mensongères, a constaté la présidente de l'Assemblée du peuple syrien (parlement) Hadiya Abbas lors d'une rencontre avec des députés russes.

« Pratiquement toutes les délégations qui nous ont visités ont ensuite fourni des informations mensongères sur nous. Cela concerne tout particulièrement les délégations françaises et britanniques », a déclaré Mme Abbas.

Et d'ajouter que tout ce qui se produisait en Syrie ne résultait pas des problèmes intérieurs du pays, mais de l'ingérence extérieure.

Congressiste US: Assad est indispensable pour le règlement syrien

« Chez nous, (le président) Bachar el-Assad et le peuple sont unis. Bachar el-Assad aime le peuple, et le peuple aime Bachar el-Assad. Depuis six ans, nous menons une lutte ininterrompue… Nous sommes persuadés que cette cohésion et cette unité finiront par nous assurer la victoire », a souligné la présidente du parlement syrien.

