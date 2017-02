La décision du Groupe de contact de retirer les armements et d'instaurer un cessez-le-feu dans le Donbass aux alentours du 5 février n'a pas été mise en application à cause des provocations des militaires ukrainiens, a déclaré lundi le délégué permanent russe auprès de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), Alexandre Loukachevitch.

© REUTERS/ Gleb Garanich La guerre dans le Donbass pour motiver Trump à subventionner Kiev

Dans une interview accordée à la chaîne de télévision « Rossia 24 », le diplomate a présenté des extraits du rapport de la Mission spéciale d'observation de l'OSCE en Ukraine.

« Il s'agissait (dans le rapport) de la situation suite à la décision du Groupe de contact de retirer les armements et de cesser les tirs, ainsi que de remplir plusieurs autres conditions vers le 5 février. Malheureusement, rien n'a été fait en premier lieu, comme le montrent les statistiques de la mission, à cause de démarches provocatrices des militaires ukrainiens qui en plus de se concentrer de manière croissante sur la ligne de contact, poursuivent aussi des pilonnages, bien que moins intensifs que fin janvier », a indiqué M. Loukachevitch.

