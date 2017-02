Daech fait exploser un gazoduc au nord de Palmyre

Deach a mis le feu à un gazoduc connecté au champ gazier de Hayyan, situé au nord-ouest de Palmyre dans de la province syrienne de Homs, a annoncé la télévision nationale syrienne, citée par l'agence Xinhua . Selon la chaîne, l'incendie a duré plusieurs heures.

Les combattants de Daech se sont emparés du gisement de Hayyan en décembre dans le cadre d'une large offensive contre Palmyre. En janvier, les djihadistes ont fait exploser la centrale de gaz située dans la région et qui alimentait en électricité un tiers de la Syrie.

L'attaque contre le gazoduc intervient alors que les troupes fidèles au président Bachar al-Assad redoublent actuellement d'efforts contre Daech, en particulier dans la province de Damas et près de Palmyre. Elles délogent progressivement les djihadistes du champ pétrolier de Hayyan à l'ouest de la célèbre cité antique, reprise par Daech en décembre.

