Assad: «La Syrie n’appartient pas à ma famille»

Le président syrien admet que sa famille ne resterait pas au pouvoir, car le pays appartient à tous les Syriens, et pas seulement à sa famille, a déclaré Bachar el-Assad dans une interview accordée à l'agence de presse Sana.

« Si le peuple syrien élit un autre président, je quitte automatiquement le pouvoir. Dans ce cas, je n'ai pas de choix à faire, j'abandonne tout simplement mes fonctions. C'est évident », a indiqué le président syrien.

Et d'ajouter: « Bien sûr, le pays n'appartient pas à ma famille. La Syrie appartient aux Syriens, et chaque Syrien a le droit d'occuper ce poste (le poste du président, ndlr.) ».

Bachar el-Assad est né le 11 septembre 1965 à Damas dans la famille du militaire Hafez el-Assad, qui est arrivé au pouvoir en 1970. Décrit comme un enfant qui ne profitait pas tellement des avantages de son statut, il a préféré entamer des études de médecine plutôt que de poursuivre une carrière militaire ou politique, à la différence de ses frères. Il a acquiert son doctorat à l'Université de Damas en 1988 avant de s'envoler quatre ans plus tard pour Londres pour se spécialiser en ophtalmologie au Western Eye Hospital.

Seulement 18 mois après s'être installé à Londres, le jeune homme de 28 ans est contraint de rentrer d'urgence en Syrie afin de succéder son père à la présidence. En juin 2000, Bachar el-Assad a été élu président de la République par référendum.

Asma al-Akhra est l'épouse du président syrien. C'est une femme d'affaires de nationalité syrienne et britannique, avec laquelle Bachar el-Assad a fait connaissance durant son séjour à Londres. Cette femme est devenue la mère de ses trois enfants.

