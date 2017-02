Le gouvernement de Kiev, enclin à accuser les miliciens du Donbass d'aggraver le conflit dans l'Est de l'Ukraine, a mené des actions qui contribuent à dégrader la situation, concède le magazine Foreign Policy.

Le 29 janvier, la situation s'est brusquement détériorée sur la ligne de contact, près des villes d'Avdeïevka et de Iassinovataïa, dans le Donbass. L'armée ukrainienne a lancé une offensive, mais a subi des contre-offensives, selon la république autoproclamée de Donetsk.

Suite aux combats, qui ont duré une semaine, les deux parties ont essuyé des pertes, des civils ont été tués et blessés, de nombreux immeubles et des infrastructures ont été endommagés.

Kiev a accusé les miliciens de cette escalade du conflit. L'auteur de l'article, Isaac Webb, partage ce point de vue, mais note que Kiev est devenu moins enclin au compromis. L'Ukraine, selon lui, n'est pas sûre de la politique qui sera appliquée par la nouvelle administration américaine vis-à-vis de ce conflit.

Le fait que l'armée ukrainienne a lancé une offensive a été indirectement confirmé par le vice-ministre de la Défense ukrainien, Igor Pavlovski, selon lequel « mètre par mètre, pas par pas, saisissant l'occasion, les gars ont héroïquement avancé ». Des chars ukrainiens à proximité de la ligne de contact ont été pris en photo.

