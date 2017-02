Le Kremlin attendra jusqu’en 2023 les excuses d’un journaliste de Fox News

Dans une interview de Donald Trump accordée dimanche dernier à la chaîne de télévision américaine Fox News, le journaliste Bill O'Reilly a critiqué le président russe, le traitant d'«assassin». Bien que Moscou réclame des excuses de la part du journaliste, ce dernier a déclaré qu'il ne le ferait pas avant 2023. Une démarche traitée par le Kremlin avec humour.

« Nous avons avec ce gentleman une conception différente des règles de la bienséance et de l'éducation. Mais nous sommes très bons et très patients. Nous noterons dans le calendrier l'an 2023 et reviendrons alors sur cette question », a déclaré Dmitri Peskov.

© Sputnik. Vladimir Astapkovich Le Kremlin trouve inacceptables les paroles d'un journaliste de Fox News sur Poutine

Et d'ajouter: « Ce n'est pas un incident pour nous. Mais en tout cas, les insultes exprimées par le correspondant d'un média, passées sous silence par la direction de ce média, donnent une mauvaise image de ces médias eux-mêmes. C'est très mauvais pour la compagnie Fox News».

© AFP 2016 Brendan Smialowski Trump sur les USA: «Nous avons beaucoup d’assassins»

Le Kremlin qualifie d'inacceptables et offensantes les propos du journaliste américain de la chaîne de télévision Fox News Bill O'Reilly, qui avait dans un entretien avec Donald Trump a critiqué le président russe, le traitant d'«assassin».

Face à cette déclaration du journaliste, Trump a répondu qu'il y avait « beaucoup d'assassins », même aux États-Unis.

« Nous avons également de nombreux assassins. Que pensez-vous? Pensez-vous vraiment que notre pays soit si innocent? » a ajouté le président américain.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »