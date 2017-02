La Russie rejoint la commission permanente de l'APCE à Madrid

Selon le chef de la commission des Affaires étrangères du Conseil de la Fédération (sénat russe) Konstantin Kossatchev, la délégation russe compterait trois députés de la Douma ainsi que trois membres du Conseil.

La commission permanente de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe (APCE) se compose du président et des vice-présidents de l'Assemblée, des présidents des groupes politiques, des présidents de délégations nationales et des présidents de commissions.

Leonid Sloutski, chef de la commission des Affaires étrangères de la Douma, a pour sa part expliqué que la Russie ne réintégrerait pas les travaux de l'APCE jusqu'à ce que le règlement de l'Assemblée soit modifié. La Russie souhaite notamment qu'il devienne impossible de priver une délégation nationale à l'APCE de ses pouvoirs.

Suite au rattachement de la péninsule de Crimée à la Fédération de Russie, l'APCE a adopté, en 2014 et en 2015, des résolutions qui suspendaient le droit de vote de la délégation russe ainsi que les droits d'être représentée au sein des instances dirigeantes de l'Assemblée et de participer à des missions d'observation des élections.

En réaction, la délégation russe a pris la décision de quitter l'Assemblée.

