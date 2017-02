Tokyo veut mettre fin à ses problèmes avec la Russie

Le premier ministre japonais Shinzo Abe dit vouloir, de concert avec Moscou, mettre un point final aux problèmes demeurant entre les deux pays depuis la Seconde Guerre mondiale, relate l'agence Kyodo.

Le Japon sous-entend par cela l'absence d'un traité de paix entre les deux pays à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, document qui n'a jamais été signé.

Une nouvelle approche est nécessaire pour y parvenir, a-t-il déclaré lors du congrès annuel sur la récupération des Territoires du Nord (terme utilisé par le Japon pour désigner quatre îles méridionales des Kouriles du Sud).

Aucun progrès n'a été réalisé depuis 70 ans, a regretté le chef du gouvernement japonais.

« La conclusion d'un traité de paix est une tâche difficile, mais j'envisage de la réaliser étape par étape », a ajouté M. Abe.

Le congrès national sur la récupération des Territoires du Nord a lieu tous les ans le 7 février.

© Sputnik. Sergei Krasnoukhov Entre la Russie et le Japon: les îles de la discorde 19

Le principal obstacle à la conclusion d'un traité de paix entre la Russie et le Japon est le litige concernant la partie méridionale des Kouriles du Sud — Iturup, Kunashir, Shikotan et l'archipel Habomai —, qui ont fait partie de l'URSS à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Tokyo revendique ces îles et fait de leur restitution une condition sine qua non à la conclusion du traité de paix avec la Russie.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».