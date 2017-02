L’armée syrienne appuyée par les forces russes détruit 4.608 sites de Daech en 2017

Actuellement, les troupes gouvernementales syriennes appuyées par l'aviation russe, effectuent avec succès une offensive contre Daech, a déclaré le chef du Commandement opérationnel principal de l'État-major russe Sergueï Roudskoï.

« Depuis le 1er janvier, 4 608 sites terroristes ont été détruits », a précisé Sergueï Roudskoï.

Selon le général, au cours du mois écoulé, les terroristes ont été délogés des 35 localités dans le nord de la province d'Alep.

« Notre contrôle a été instauré sur un territoire d'une superficie de plus de 300 km carrés. Les troupes gouvernementales sont déployées à 1,5 km au sud de la ville d'Al-Bab », a indiqué le général.

© AFP 2016 Al-Maarra Today/Ghaith Omran La Russie dément avoir porté une frappe aérienne contre Idlib

Sergueï Roudskoï a noté le rôle considérable des actions conjointes entreprises par les aviations russe et turque afin d'éliminer les terroristes.

La ville syrienne d'Al-Bab et ses environs sont la cible depuis des semaines de raids aériens intensifs menés par les aviations turque, russe et syrienne.

Le 19 janvier, les avions russes et turcs ont mené une opération aérienne conjointe contre Daech à Al-Bab dans la province syrienne d'Alep. À l'issue de la mission, trois points de contrôle et de communication pris pour cible ont été détruits, a indiqué dans un communiqué le ministère russe de la Défense.

