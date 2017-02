La Russie dément avoir porté une frappe aérienne contre Idlib

Les avions russes n'ont porté aucune frappe contre la ville syrienne d'Idlib en 2017 contrairement aux informations diffusées par des médias britanniques, a annoncé mardi Igor Konachenkov, porte-parole du ministère russe de la Défense.

« Les avions des Troupes aérospatiales de Russie n'ont porté aucune frappe contre Idlib ni lundi, ni la semaine dernière, ni en 2017 en général », a indiqué le général Konachenkov, commentant l'information de l'agence britannique Reuters d'après laquelle huit frappes aériennes russes auraient fait lundi au moins 15 morts à Idlib.

Le fait que des médias britanniques réputés couvrent les activités de l'aviation russe de cette manière ne surprend pas Moscou. Ces derniers temps, une « fabrication massive d'intox » a également commencé dans d'autres pays, d'après le général.

« Il est à noter que ce sont toujours les mêmes médias qui diffusent régulièrement des désinformations fabriquées selon un même schéma et citant toujours des militants anonymes de la "défense civile" », a ajouté Igor Konachenkov.

Le 5 janvier dernier, le ministère russe de la Défense a démenti les informations de la chaîne TV Al-Jazeera selon lesquelles l'explosion d'un véhicule militaire aurait entraîné la mort de cinq soldats russes en Syrie. Ce n'était pas la première fois qu'Al-Jazeera diffusait des informations non vérifiées, d'après le ministère.

