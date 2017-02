Un eurodéputé dénonce une résolution «folle» visant les médias russes

Dans une interview accordée à la chaîne de télévision RT, le parlementaire a estimé que le public européen était « fatigué » des médias traditionnels et souhaitait entendre un avis alternatif.

« Ce rapport, je l'ai considéré comme fou, car il mettait sur le même plan les médias de l'État russe et ceux mis en place par les organisations terroristes, dont Daech », a déclaré M. Couso.

Selon lui, ses collègues au sein du Parlement européen redoutent « l'analyse indépendante » proposée par les médias comme RT, Sputnik, Telesur et autres, qui « remettent en question le monde unipolaire et la mondialisation néolibérale ».

Le 23 novembre, le Parlement européen a adopté une résolution appelant l'UE à réagir par un discours offensif aux activités des médias russes en Europe. Le document a été adopté par 304 voix, contre 179 et 208 abstentions.

Selon la résolution, la Russie mène une propagande hostile contre l'Union européenne via notamment les médias tels que Sputnik et RT. Le document accuse également Moscou d'apporter un soutien financier aux partis politiques et aux organisations d'opposition dans les États membres de l'UE.

Le président russe Vladimir Poutine a estimé par la suite que l'adoption du document attestait d'« une dégradation de la démocratie » en Europe.

