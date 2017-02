L'Italie poursuit pour la première fois un passeur bénévole arrêté à Vintimille

© AFP 2016 PATRICIA DE MELO MOREIRA Aider les migrants et aller en prison? La vie en Europe est complexe…

Felix Croft, 28 ans, encourt jusqu'à 15 ans de prison pour avoir transporté dans sa voiture cinq membres d'une même famille — le père, la mère enceinte, deux enfants et un oncle — originaire de la région troublée du Darfour, et tenté de les faire passer en France le 22 juillet 2016.

« La nouveauté dans cette affaire vient de ce qu'une personne agissant dans un but purement humanitaire tombe sous le coup d'un texte de loi prévu pour les passeurs qui se font payer », a souligné auprès de l'AFP Me Laura Martinelli. « A ma connaissance, c'est la première fois dans notre région et sur la frontière de Vintimille », dit-elle.

L'affaire, déjà renvoyée deux fois, devrait entrer dans le vif le 16 février avec les réquisitions attendues du ministère public italien devant le tribunal d'Imperia.

« Cela reflète la situation gravissime à Vintimille et à nos frontières où sont bloquées énormément de personnes qui veulent continuer leur route vers la France, l'Angleterre ou ailleurs. Cela aurait pu aussi se produire à Côme (à la frontière italo-suisse, ndlr). Il y a de plus en plus de personnes solidaires qui ne comprennent pas ce système d'immigration européen qui ne tient pas compte de la réalité », a ajouté Me Martinelli.

Près de 180 000 migrants sont arrivés sur les côtes italiennes en 2016, une année record. Une partie monte à Vintimille pour tenter de passer en France.

Débordées, les autorités régionales ont fait appel à la Croix Rouge mi-2016 pour ouvrir un camp à la sortie de Vintimille et assurer de la nourriture, des soins et un hébergement en couchettes ou des lits de camp à des centaines de migrants, ne restant pour la plupart que quelques jours avant de tenter de passer la frontière.

C'est en venant aider à Vintimille avec d'autres bénévoles que Félix Croft a pris dans sont break Citroën une famille alors hébergée dans une église. « On était allé distribuer de la nourriture. Je les ai pris parce qu'à l'époque, il y avait un nombre de places limitées pour les familles et du coup, je les ai emmenés pour les mettre à l'abri chez moi à Vence (Alpes-Maritimes), avant de voir ce qu'ils voulaient faire », explique-t-il.

Les deux tiers des migrants en transit à Vintimille sont originaires du Soudan et pour 10% d'entre eux d'Ethiopie et d'Erythrée, dont le régime totalitaire rend les ressortissants éligibles à l'asile en France.

