Le séisme en Turquie d’origine artificielle?

Une série de secousses sismiques survenues dans la province turque de Çanakkale (nord-est) pourraient avoir été provoquées artificiellement par les forces ayant organisé le coup d'État de 2016, a déclaré mardi le maire d'Ankara Melih Gökçek.

Lundi matin, un séisme de magnitude 5,2 a secoué le littoral ouest de la Turquie, détruisant 102 maisons de la ville d'Ayvacik et blessant au moins cinq personnes.

Lundi et mardi, plusieurs autres secousses d'une magnitude allant jusqu'à 5,3 sont survenues dans cette région.

« Un important séisme est survenu à Çanakkale. J'ai appris qu'un navire effectuait des recherches sismiques à proximité. Il faut établir la nature de ce navire, à quel pays il appartient. Je redoute un éventuel séisme qui pourrait avoir été provoqué artificiellement. Ce cas doit être examiné et les résultats de l'enquête rendus publics », a écrit M. Gökçek sur son compte Twitter.

Selon lui, le tremblement de terre pourrait avoir été provoqué par les forces qui ont organisé le coup d'État en Turquie en juillet dernier. Les autorités turques ont rejeté la responsabilité du putsch sur le Fethullah Gülen, prêcheur musulman et activiste d'opposition exilé aux États-Unis.

« Tous les sous-marins et navires dotés d'un équipement sérieux qui se trouvent non loin d'Istanbul en mer de Marmara et aux Dardanelles doivent être contrôlés », a déclaré le maire d'Ankara.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».