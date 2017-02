Poutine ratifie l'accord russo-turc sur le gazoduc Turkish Stream

Le président russe Vladimir Poutine a signé la loi fédérale ratifiant l'accord russo-turc sur le gazoduc Turkish Stream, a annoncé mardi le site russe des informations juridiques officielles.

La Douma (chambre basse du parlement russe) a ratifié l'accord le 20 janvier dernier et le Conseil de la Fédération (chambre haute) a donné son feu vert au document le 1er février.

La Russie et la Turquie ont signé l'accord intergouvernemental sur le gazoduc Turkish Stream le 10 octobre 2016. Le texte prévoit la pose de deux conduites d'une capacité de 15,75 milliards de m3 de gaz sous la mer Noire. Une conduite acheminera le gaz sur le marché turc et l'autre reliera la Russie à l'Europe via la Turquie. La construction de la seconde conduite dépend de l'intérêt manifesté par l'Europe pour le gaz russe et des garanties que les autorités européennes accorderont à ce projet.

