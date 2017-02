Des chasseurs britanniques escortent un avion à cause d’un passager perturbateur

Selon la déclaration officielle faite par la police, il ne s'agissait pas d'un détournement ou d'un acte terroriste :

« L'avion est actuellement dans l'aéroport et des agents sont en train de se renseigner. »

« Cette situation n'est pas considérée comme un détournement ou une attaque terroriste », a déclaré la police d'Essex dans un communiqué.

Le ministère de la Défense a précisé que des avions Typhoon ont intercepté l'avion, qui était en route pour l'aéroport de Londres Heathrow, et l'ont escorté jusqu'à Stansted.

« Les autorités ont reçu un appel téléphonique anonyme et ont ensuite recouru à la procédure d'exploitation standard en détournant l'avion », a déclaré le porte-parole de la PIA, cité par Reuters.

« L'autorisation de sécurité est en cours et l'avion sera bientôt évacué. Tous les passagers à bord sont en sécurité », a ajouté le porte-parole.

Selon les informations initiales, l'avion avait été redirigé vers un autre aéroport en raison d'un objet suspect à son bord.

