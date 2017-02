Syrie: les terroristes subissent des pertes humaines et matérielles considérables (vidéo)

Une source des Forces de défense nationale a informé l'agence Sputnik que les terroristes subissaient chaque jour des pertes humaines et matérielles. Son groupe paramilitaire a notamment pour objectif de traquer les terroristes qui pénètrent à Lattaquié depuis Idlib, et de transmettre l'information aux forces aériennes et à l’artillerie.

Selon la source, les terroristes sont prudents parce que ces derniers temps l'armée syrienne a mené des opérations réussies contre les rebelles et a neutralisé un grand nombre d’ennemis. Ainsi, l’armée syrienne a détruit la veille un lance-roquettes à partir duquel les terroristes tiraient sur des civils.

La vidéo montre comment les militaires surveillent la zone et décident où frapper. Un soldat tire au lance-roquettes. Au loin, près d’un immeuble en ruines, un terroriste en train de courir est marqué par un cercle rouge sur les images.

L’armée syrienne poursuit son offensive jour et nuit contre les terroristes, libérant kilomètre après kilomètre.

