Le parlement écossais vote contre le lancement du Brexit

Le parlement écossais a voté mardi contre le lancement de la procédure de sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, en réaffirmant ainsi que l'Écosse restait une région pro-européenne, annonce la presse internationale.

© AP Photo/ Pablo Martinez Monsivais Brexit: l’Ecosse brandit la menace d’un véto

Or, ce vote symbolique n'aura pas de poids à Londres, la Cour suprême ayant récemment statué que les parlements régionaux n'avaient pas à être consultés pour l'entrée en vigueur de l'article 50 du Traité de Lisbonne. Aussi, la première ministre britannique Theresa May qui prône un Brexit rapide n'a-t-elle besoin que de l'approbation du parlement britannique pour engager la procédure de divorce avec l'UE d'ici la fin mars.

Quoi qu'il en soit, la première ministre écossaise Nicola Sturgeon, mécontente de la décision de la plus haute instance judiciaire, a insisté sur l'examen par le parlement écossais de la question relative au lancement du Brexit.

L'été dernier, l'Écosse a voté à 62 % pour rester dans l'UE mais sa voix n'a pas été entendue à l'échelle du pays qui a voté, dans son ensemble, à 52 % en faveur du Brexit. Les Écossais s'étaient notamment prononcés pour le maintien au sein de l'Union européenne, et les observateurs avaient alors émis l'idée que cela allait provoquer de nouvelles velléités d'indépendance.

